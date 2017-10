Santiago Maldonado, l’attivista argentino scomparso il primo agosto, è stato trovato morto

Dopo due mesi di ricerche il corpo di Santiago Maldonado – l’attivista ventottenne scomparso durante una protesta in difesa dei diritti degli indigeni Mapuche contro il marchio Benetton – è stato trovato nel fiume Chubut in Argentina. All’inizio del mese di ottobre migliaia di persone avevano preso parte in dimostrazioni in plaza de Mayo a Buenos Aires per chiedere alle autorità argentine di far luce sulla sua morte. Cosa sia davvero successo al ragazzo rimane ancora un mistero.

Benetton e i Mapuche, una storia senza fine

Chi era Santiago Maldonado?

Dopo le elezioni del 22 ottobre