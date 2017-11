Il futuro degli animali selvatici minacciati dal commercio illegale

Maggiore protezione per alcune specie in pericolo, come pangolini e bertucce e divieto di vendita dell’avorio e di legno di palissandro. Sono alcune delle decisioni prese in occasione della diciassettesima Conferenza delle parti (CoP17) della Convenzione sul commercio internazionale delle specie a rischio (Cites), svoltasi a Johannesburg, in Sudafrica, dal 24 settembre al 5 ottobre.

L’obiettivo della Cites

CoP17

Elefanti e avorio

Pangolini, bertucce, tur occidentali e palissandri al sicuro

Razze e squali

Anfibi e rettili

Leoni africani