Una spedizione per ripulire il K2 e studiare i cambiamenti del clima

Era il 31 luglio 1954 quando due alpinisti italiani, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, misero piede per primi sulla cima del K2, a 8611 metri. Oggi a 60 anni dalla prima mitica salita, un gruppo di alpinisti pakistani ripeteranno l'impresa supportati da due alpinisti italiani del Comitato EvK2Cnr, ente privato autonomo voluto e fondato proprio da Desio che da oltre venticinque anni propone e realizza progetti di ricerca scientifica e tecnologica in alta quota. Un centro scientifico di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo. Del resto tra le nostre Alpi e la catena himalayana le similitudini non mancano e da sempre gli alpinisti italiani hanno fatto scuola. Un'occasione importante che vuole celebrare l'istituzione del più grande Parco Nazionale del Pakistan e il parco più alto in tutto il mondo, il Central Karakorum National Park. Il Parco comprende uno dei più grandi sistemi glaciali di montagna del mondo: Siachen (75 km), Baltoro (57 km) e Hispar-Biafo (122 km). La spedizione avrà così, oltre alla sfida alpinistica, due altri obiettivi: il primo più ambientale e di conservazione, ovvero ripulire i campi base più alti del K2, nell'ambito dell'iniziativa Keep Karakorum Clean. Il secondo più scientifico, con l'installazione di una stazione meteo, la più alta al mondo, e la rimisurazione della vetta della Grande Montagna.