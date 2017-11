Man, il video di Steve Cutts che racconta il consumo di risorse

Man di Steve Cutts è un cortometraggio animato che cerca di raccontare l'evoluzione della nostra specie, dell'uomo, attraverso la sua relazione con le risorse naturali, gli animali, il mondo in cui vive partendo dal principio, da 500mila anni fa. Il finale guarda al futuro e a ciò che potrebbe capitarci. La vendetta è dietro l'angolo e, per fortuna, il protagonista non la passerà liscia.