Le più belle foto di natura del 2016, i vincitori del Wildlife photographer of the year

Racchiudere in un’unica immagine la bellezza multiforme e caleidoscopica della natura è un’impresa impossibile, ci hanno però provato fotografi provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato al Wildlife photographer of the year 2016, il concorso più prestigioso dedicato alla fotografia naturalistica.

Il concorso

La foto vincitrice del 2016

Gli altri vincitori

Talento italiano