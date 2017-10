3008, la prima suv sensoriale capace (quasi) di guidare da sola

Questa volta non parliamo di un’auto elettrica. Né di un’ibrida. Ma di una suv che fa dell’innovazione il suo punto di forza. E che, soprattutto, mette le persone al centro, grazie a tanta tecnologia, sicurezza e molta attenzione ai dettagli. Un’auto abbastanza compatta da poter essere l’unico mezzo di famiglia, giusta per i weekend, giusta per il casa-lavoro. Ma soprattutto un’auto, la nuova Peugeot 3008, capace di adattarsi all’umore, di prendersi cura delle persone quasi come una Spa. Di offrire un’esperienza di guida simile alla guida autonoma in arrivo entro il 2020. Ma anche di divertire e di adattarsi ai terreni più diversi.

Entro tre anni sarà anche ibrida e plug-in

Quando l’innovazione cambia l’uso di un’auto

Sedili che massaggiano e diffusori olfattivi che rilassano

Parcheggia da sola. E si accorge se siete stanchi

Intermodalità: nel baule monopattino o bici elettrica?

Quale motore scegliere e perché