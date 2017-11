Breath, 5mila alberi creeranno la più grande opera d’arte in Europa

Sul monte Olivella a Sapri in provincia di Salerno verranno piantati 5mila alberi per dare un nuovo respiro al territorio selvaggiamente disboscato nel corso del Settecento. Dalla collaborazione tra lo street artist Escif e Incipit, progetto che ha l’obiettivo di creare reti di collaborazione a livello nazionale per ospitare artisti da tutto il mondo, nasce Breath. L'iniziativa prevede il rimboschimento del monte Olivella alto 1.025 metri e nasce dalla volontà di realizzare qualcosa di visibile senza l'utilizzo di uno schermo e che risponda alle dinamiche naturali al 100 per cento, come spiega Lorenzo Latella di Incipit: le 5mila piante messe insieme formeranno l'immagine di un'enorme batteria scarica che coprirà 120mila metri quadri, dando vita a un'opera unica e che diventerebbe la più grande in Europa secondo i suoi ideatori.

Il mezzo è il messaggio

Cosa prevede Breath

Come sostenere il progetto