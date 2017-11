Callas, eterna diva in mostra a Verona

Inevitabile scomodare le categorie del mito o della leggenda quando si parla di colei che troneggia da decenni nell’immaginario collettivo mondiale come la cantante lirica per antonomasia. Talento musicale eclatante e allure da diva, Anna Maria Sofia Cecilia Kalogeropoulou, nata a New York nel 1923 da genitori greci immigrati che scelsero di semplificare il proprio cognome dapprima in Kalos e successivamente in Callas, visse il proprio debutto lirico internazionale sul palcoscenico dell’Arena di Verona, interpretando La Gioconda di Amilcare Ponchielli. Dunque un legame tutt’altro che effimero, quello che la Callas intrattenne con la città scaligera, soprattutto considerando che fu ad un veronese, Giovanni Battista (detto Titta) Meneghini, industriale divenuto poi suo manager, che la giovane soprano si unì in matrimonio, trascorrendo i primi anni italiani tra Verona, Zevio e Sirmione, prima del rovente e fatale incontro con Onassis. Non stupisce pertanto che proprio l’AMO, ovvero l’Arena Museo Opera di Verona, nelle sale di Palazzo Forti abbia voluto omaggiare la Divina con un percorso espositivo che fin dal titolo, Maria Callas. The Exhibition, rivela l’ambizioso intento di offrire, per la prima volta dopo trent’anni, una panoramica accurata ed esaustiva della straordinaria avventura umana ed artistica che ha contraddistinto un’autentica icona del Novecento.