Cinetosi o mal d’auto nel cane, rimedi naturali e consigli pratici

Il mal d’auto – altrimenti detto cinetosi – è uno dei disturbi più comuni che affliggono i cani di ogni età, taglia e razza. La cinetosi è causata da un movimento irregolare non familiare che disturba le vie sensoriali deputate al controllo dell’equilibrio. Normalmente, i recettori situati nell’orecchio interno del cane (apparato vestibolare) aiutano l’animale a regolare la posizione corporea e i movimenti. Quando il cane, però, si trova in un veicolo e non ha familiarità con la sensazione correlata al viaggio, il suo apparato vestibolare e le vie nervose associate vengono iperstimolate causando l’insorgere del mal d’auto.

Un post condiviso da Luigi Zanni (@luigizanni) in data: 27 Gen 2016 alle ore 22:54 PST

Le conseguenze del mal d'auto nel cane

Il mal d'auto nel cane e i rimedi naturali

I consigli pratici e le piccole astuzie