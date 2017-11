Il costo di elettricità prodotta dal sole non è mai stato così basso

I prezzi dell’elettricità venduta nei nuovi progetti di energia solare in giro per il mondo stanno diminuendo così in fretta che quelli che erano considerati record nel 2016 sono diventati oggi il limite massimo pagabile. Nell’ultimo mese, in Arabia Saudita, il prezzo più basso offerto per l’elettricità prodotta da un impianto solare è stato pari a 1,79 centesimi per chilowattora.

Il prezzo più economico di sempre per l’energia solare: 1,79 centesimi per chilowattora

Un record rischioso

Tre centesimi sono il nuovo prezzo massimo per il solare

#Solar power delivers cheapest unsubsidised electricity ever, anywhere, by any technology @BloombergNEF https://t.co/GSIeTAYjx7 — The B Team (@thebteamhq) 28 agosto 2016

Il solare è più conveniente di qualsiasi altra tecnologia