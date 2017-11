Delrio #daccispazio, così Fiab vuole treni a misura di bici

"Caro ministro #daccispazio" è in sintesi la richiesta, con tanto di hashtag, della Federazione italiana amici della bicicletta (Fiab) al ministro dei trasporti Graziano Delrio. La campagna Fiab vuole far pressione per sfruttare l'occasione dei futuri investimenti sui nuovi treni per acquistare carrozze che facilitino il trasporto delle bici. Il gruppo Ferrovie dello Stato sta infatti per rinnovare i treni regionali grazie a uno stanziamento di 4,5 miliardi di euro. Un piano atteso da tempo ma da cogliere al volo per non continuare a rimanere indietro, rispetto all'Europa migliore, per quanto riguarda la mobilità ciclabile.