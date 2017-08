Grande idea a Roma: sconto sulle biciclette pieghevoli se prendi il bus

Roma e il Lazio avranno qualche strumento in più per potenziare la mobilità ciclabile puntando sulle biciclette pieghevoli. La Regione Lazio ha infatti deciso di agire con finanziamenti e con regole, puntando molto sull'intermodalità bici/treno. È stato approvato un fondo di 400mila euro per il 2016 che permette di ottenere fino a 150 euro di incentivo per coloro che hanno acquistato un abbonamento annuale del trasporto pubblico locale. Bisogna fare attenzione alle dimensioni della bici però: la maggior parte dovrebbe rientrare nelle dimensioni previste ma non tutte le pieghevoli hanno dimensioni secondo gli standard indicati, che corrispondono a quelli per poter trasportare la bici sui mezzi pubblici (80x110x40 cm).

Bonus per biciclette pieghevoli, tre buone ragioni