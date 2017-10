Envirofit, come le cucine ad alta efficienza possono aiutare le popolazioni che non hanno accesso all’energia

Risparmio, efficienza e migliore qualità della vita. Sono questi gli obiettivi di Envirofit, realtà americana, che ha deciso di sviluppare e produrre piccole stufe per cucinare progettate per le popolazioni povere che non hanno accesso all’energia. Un’attività fondata sull’idea che le tecnologie pulite debbano essere a disposizione di tutti. Envirofit ha ricevuto il premio da Bloomberg Energy Finance come "New energy pioneers".

Soluzioni ad alta efficienza per le famiglie più povere

Accesso all’energia, 1,06 miliardi di persone nel mondo vivono senza elettricità

Venti milioni di tonnellate di CO2 evitati e nuova occupazione