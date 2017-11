Elogio del nero

In quadricromia è l'insieme di tutti i colori, mentre nello spettro della luce ne è la totale assenza. Non si sa che colori nasconda, il nero. È il colore del mistero. Di certo il carboncino è indispensabile per tratteggiare i disegni, per definire ombre, per cesellare contorni e dare risalto agli spessori. Dà tridimensionalità.

Il nero nella società moderna

Il nero è il colore dell'ombra, del buio