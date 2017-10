Tutto sulle isole Eolie. Da Lipari a Vulcano, molto più che spiagge

Sono battute dal vento – da qui il loro nome –, infuocate dai vulcani e bagnate dal mare: le isole Eolie al largo della Sicilia, in provincia di Messina, sono un paradiso per molti. Poche persone ci abitano, però nonostante le difficoltà non lasciano queste terre tanto affascinanti che nel 2000 sono state dichiarate patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Non solo mare cristallino ma vulcani da esplorare, antiche culture da riscoprire, prodotti tipici da gustare. Noi le abbiamo visitate per segnalarvi quali sono i luoghi speciali da non perdere.

Lipari

Vulcano

Filicudi e Alicudi

Stromboli, Salina e Panarea