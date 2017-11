Erbe selvatiche nel panino con ricotta e olive

Raccogliere le erbe più giovani e tenere: tarassaco, borragine, bietoline, foglie di papavero... secondo la zona e il periodo. Ma se diventa difficile ormai si trovano anche dal fruttivendolo. Per la ricotta, consigliamo una ricottina freschissima, magari affumicata, per donare un gusto in più.

Gli ingredienti della ricetta per 1 panino

2 fette di pane di semola o integrale alle olive (a piacere)

50 g di ricotta fresca

1 manciata di erbe selvatiche (o catalogna, o altra erba amarognola)

qualche oliva nera taggiasca (o simili)

1 spicchio d' aglio

olio extravergine di oliva

sale e peperoncino

Preparazione