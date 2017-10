I fiori australiani, cosa sono e come agiscono

Si legge in alcuni testi che i fiori australiani vengono usati già da diversi secoli ma, uno dei primi grandi guaritori che utilizzò in modo documentato la rugiada dei fiori per curare gli squilibri emotivi dei propri pazienti, fu Paracelso. Gli aborigeni ne hanno sempre fatto largo uso, mangiando il fiore dove possibile per assorbirne tutta la potenza curativa e celebrando in un rito i fiori non commestibili, per assorbirne le vibrazioni terapeutiche. Non a caso l’Australia è un continente potente soprattutto nella parte interna del suo territorio, il bush australiano, dove si può percepire una saggezza antica unita ad una forza incredibile e ad una bellezza sorprendente.

La funzione dei fiori nella crescita emotiva e spiriturale

Gli effetti della floriterapia

I fiori australiani aiutano a mantenere l'equilibrio

Come si prepara l'essenza madre di un fiore