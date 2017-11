Glifosato, 14 donne incinte su 14 positive all’erbicida secondo un’analisi italiana

Quattordici donne in stato di gravidanza hanno deciso volontariamente di partecipare a un’iniziativa per verificare se e quanto siano esposte all’erbicida glifosato. L’iniziativa italiana, lanciata dalla rivista Il Salvagente in collaborazione con l’associazione A Sud, è stata condotta esaminando quattordici campioni di urine di persone residenti a Roma, quindi apparentemente non a contatto diretto con i vasti campi agricoli dove l’erbicida viene usato regolarmente.

Il glifosato è ovunque, ma la legge non tutela i cittadini

Sul glifosato leggi anche:

Le minacce per la salute sono evidenti, anche senza certezza scientifica

Nel corpo umano attraverso l'alimentazione