Glifosato, bisogna raccogliere 1 milione di firme per vietarlo in Europa

Cominciamo col dire che questa non è la solita petizione. È una raccolta firme ufficiale il cui scopo è rivolgere un invito alla Commissione europea affinché proponga un atto legislativo per vietare l’erbicida glifosato una volta per tutte dai terreni europei. Per far sì che questa vada a buon fine, l’iniziativa dei cittadini europei (Ice) deve essere sottoscritta da almeno un milione di cittadini (su 510 milioni totali) residenti in almeno 7 dei 28 paesi che fanno parte dell’Unione europea (Ue), nel giro di un anno.

Cos'è il glifosato e perché va vietato

Bisogna agire entro l'estate

Per un'agricoltura sostenibile