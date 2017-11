I giardini di Bomarzo nel parco dei mostri – un sacro bosco che incanta da secoli

Viene chiamato con diversi nomi forse perché questo luogo, un po' magico, un po' insolito racchiude in sé anime contrastanti tra loro: è conosciuto come il Parco dei mostri, e quindi si potrebbe pensare che sia un posto spaventoso, ma se ne parla anche come la Villa delle meraviglie che sa invece di fiabesco o il bosco sacro. E dunque: qual è la sua vera natura?

Il sacro bosco di Bomarzo: la storia

Il Parco dei mostri: cosa nasconde

Cosa, come e quando vedere il sacro bosco di Bomarzo