Insalata con pere caramellate e formaggio di capra

Ingredienti per l'insalata con pere caramellate e formaggio di capra

Preparazione

In una padella antiaderente, sciogliere il burro a fuoco medio. Mettere lo zucchero in una piccola ciotola poco profonda e immergere ogni fetta di pera nello zucchero in modo che entrambi i lati siano coperti.

In un piatto da portata, comporre l’insalata, unendo le noci, le pere caramellate e il formaggio di capra.

Condire e servire.