La pubblicità della Mirai è su cartelloni che ripuliscono l’aria

Il modo migliore per pubblicizzare un'auto che non inquina? Con un cartellone anti-smog. È quello a cui ha pensato e ha messo in pratica Toyota in California: la campagna pubblicitaria della Mirai, la berlina a idrogeno della casa automobilistica giapponese, è stata sviluppata infatti su cartelloni eco-tecnologici che aiutano a ripulire l'aria dagli inquinanti.

Come funzionano i cartelloni pubblicitari eco

Mirai e nuove tecnologie a favore dell'ambiente

Il tessuto che assorbe lo smog