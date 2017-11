Le proprietà del vino di riso rosso

Di colore rosso-arancio, leggermente fruttato e con un retrogusto dolce, è una bevanda leggermente alcolica (13-18%), dai poteri curativi. In Singapore e in Malesia il vino di riso rosso è usato comunemente in cucina, aggiunto nelle pietanze al posto dell'aceto, dell'olio di sesamo e dello zenzero. Secondo la filosofia cinese, lo "Yin" e lo "Yang" sono strettamente correlati e ognuno controlla l'altro. Dopo una nascita, la donna viene a trovarsi in difetto di "Yang" e si trova in uno stato di "carenza sanguigna". Quindi esse devono assumere più "Yang", la parte energetica "calda", con cibi o bevande che possano ristabilire il loro stato "Yin" o la parte energetica "fredda".

Come si prepara il vino di riso rosso

Le proprietà del vino di riso rosso