La tradizione del legno scolpito in Val Gardena diviene arte contemporanea. In mostra a Trento

Se l'arte è anche sorprendersi dinnanzi a qualcosa di insolito ma meraviglioso un esempio ne è la mostra in programma a Trento, alla Galleria civica, sino al 17 settembre: Legno | Lën | Holz, il titolo è scritto in italiano, ladino e tedesco. "Un itinerario nella scultura contemporanea" recita il titolo. La scultura lignea ha alcuni dei suoi esponenti più apprezzati in Val Gardena, tra le Dolomiti, artisti capaci di rendere moderna e attuale una tradizione antichissima. Opere che uniscono alla grande tecnica, una profondità inaspettata dal materiale utilizzato.

Legno | Lën | Holz, la tradizione ladina della scultura ligna

15 artisti in mostra a Trento