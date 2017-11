Ninebot one: il monociclo elettrico da usare al posto delle bici pieghevoli

Ninebot one è senza dubbio un prodotto futuristico quanto originale: un monociclo elettrico che può essere il successore del Segway, che tra l'altro è prodotto da una società che si è fusa con Ninebot. Le dimensioni ridotte permettono a questo mezzo di spostamento di entrare potenzialmente in una fetta di mercato in crescita, quello finora riservato alle biciclette pieghevoli. Perché proprio come una "folding bike" il monociclo elettrico può essere spostato facilmente, può essere trasportato sui mezzi pubblici oppure depositato nel portabagagli di una macchina, può essere portato fino al luogo di lavoro o dentro il proprio appartamento.

Ninebot one, le caratteristiche del monociclo elettrico

Il lato fashion del monociclo elettrico Ninebot one