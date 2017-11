Ogm: dubbi e paure ai supermarket coop

Quanto sono informati i consumatori e cosa pensano degli Ogm? E? questa la domanda alla base dell'indagine effettuata da Coop ?Consumatori? su un campione di 1500 soci Coop. Da 45 punti di campionamento in Italia gli intervistati hanno risposto telefonicamente agli esperti di una nota società di ricerche sulle problematiche legate all?universo Ogm. Ogm e scienza, coltivazione e commercializzazione degli Ogm, sono le due macroaree di indagine in cui si sono articolate le domande agli intervistati. Vediamo quali sono i risultati emersi. Il 45,6% del campione ha dichiarato di sapere poco degli Ogm, e il 71,3% di ritenere che non vi siano ad oggi dati sufficienti per escluderne la pericolosità. Il 62,5% degli intervistati afferma che in futuro non acquisterà prodotti Ogm (le più diffidenti sono le donne, con una percentuale che sale al 67,8%). Il 55,3% del campione si è dichiarato favorevole alla coltivazione solo in assenza di rischi di contaminazione per le altre coltivazioni, e il 34,4% si è dichiarato contrario in ogni caso. Per quanto riguarda la commercializzazione, il 62% degli intervistati si è dichiarato favorevole solo se in assenza di rischi per chi li mangia; il 27% si è espresso contrario in ogni caso. Sull?acquisto di Ogm, la stragrande maggioranza del campione ha risposto, per il 56,2%, di non averne mai acquistati e di preferire non acquistarli. A questi si potrebbe sommare il 6,3% di intervistati che ha dichiarato di credere di averne acquistati, ma che non li riacquisterebbe. Dulcis in fundo, i soci coop, si sono espressi in merito a cosa ritengono stia ?dietro? l?introduzione di Ogm sul mercato. Ebbene il 58,7% ha risposto ?interessi economici?. La seconda ricerca Coop, effettuata in collaborazione con il Consorzio Universitario di scienze ambientali e le Università di Parma, Bologna e Firenze, ha riguardato la coltivazione sperimentale di mais, Ogm e convenzionale, per valutare i rischi di contaminazione. Piantando in campo una varietà impollinatrice di mais blu, "facendo finta" che fosse Ogm (anche se in realtà non lo era, perché la legge italiana vieta la coltivazione di ogm), i ricercatori hanno potuto verificare a quale distanza può arrivare il flusso genico, ovvero fino a dove, nei campi di mais adiacenti, si era spinto il mais blu impollinatore: cariossidi blu hanno contaminato una fascia di 30- 50 metri, ma hanno raggiunto anche 200 metri. Coop da tempo ha scelto la strada dell?Ogm free per i prodotti a marchio. Le carni e le uova a marchio, provengono da allevamenti che utilizzano mangimi Ogm-free, e tutta la filiera è controllata. Paola Magni