8 falsi miti a proposito del pesce che mangiamo

Quando si parla di pesce in gioco c'è la sicurezza alimentare. Il rischio è quello di disporre di informazioni non troppo corrette o fuorvianti a proposito di come consumare cibi freschi. Per questo a Slow Fish 2017 si sfatano i principali falsi miti sul pesce a tavola. Vediamo quali sono:

Il sushi più buono con il pesce più fresco

Il salmone è il re di tutte le diete (anche ipocaloriche)

Il pesce bistecca è più caro, quindi è di maggior qualità

Preferisco il pesce fresco perché sono sicuro sia locale

Denominazione commerciale della specie: es. “orata”, mentre il nome scientifico nel commercio al dettaglio non è obbligatorio in etichetta ma può essere esposto in un cartello unico;

Metodo di produzione: “pescato”, “pescato in acque dolci”, “allevato”;

Zona di cattura: deve essere indicato in maniera comprensibile per il consumatore il mare in cui è stato catturato, le famose zone di cattura Fao (es. “Area 47: Atlantico, Sudest”, o lo Stato di origine se si tratta di pesce allevato;

Stato fisico: decongelato, scongelato

Presenza di additivi: ad esempio “contiene solfiti” per i crostacei legalmente additivati con solfiti.

Non esiste una stagionalità dei pesci

Le sogliole sono tutte uguali anche se hanno prezzi diversi

Vongole e cozze sono inquinate

Mangiare più pesce fa bene alla salute