Perché la soia minaccia l’Amazzonia

Pubblicato in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, il dossier Amazzonia nel piatto spiega come la foresta tropicale più grande del pianeta sia minacciata dalla coltivazione del legume un tempo conosciuto solo in Asia e che oggi viene coltivato, per la maggior parte, come mangime animale. Da un lato c'è la costante crescita della superficie coltivata a soia, che ormai copre oltre 1 milione di chilometri quadrati: quasi la totalità dell'Europa settentrionale (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi messi insieme). Produzione che ha visto un incremento del 123% in alcuni Paesi del Sud America in meno di dieci anni. "La produzione di soia è la principale responsabile della deforestazione in Amazzonia, insieme con l'espansione dei pascoli per il bestiame allevato, agli incendi,al disboscamento legale e illegale, alla costruzione di strade asfaltate e al degrado causato dai cambiamenti climatici in atto", dichiara Eva Alessi, responsabile sostenibilità del Wwf. "Il complesso di cause alla base della perdita della foresta è quindi connessa con le proprietà fondiaria, con la criminalità (diretta o tramite riciclaggio di denaro sporco ), con la povertà e la crescita della popolazione". Dall'altro c'è la destinazione d'uso del fagiolo dall'alto valore proteico: il Wwf stima che solo il 6 per cento di tutta la produzione globale sia destinato all'alimentazione umana, mentre che il 76 per cento venga utilizzato per quella animale. Pollame, suini, uova che finiscono nei nostri piatti quotidianamente.

La soia si mangia l'Amazzonia

Quanta soia abbiamo nel piatto?

Le proposte del Wwf