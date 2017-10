Il petrolio fuoriuscito dal disastroso incidente della Deepwater Horizon della BP, accaduto nel 2010 nel golfo del Messico, è entrato nella catena alimentare degli animali dell’area. A dimostrarlo sono stati i ricercatori della Louisiana State University e della Austin Peay State University nel Tennessee.

Six years ago, the BP #DeepwaterHorizon oil rig exploded and sank into the Gulf of Mexico https://t.co/Io2rVBMa4l pic.twitter.com/9En1NSIYUS