Coltivazione dei pomodori, semina e trapianto, raccolta, trattamenti naturali

Il pomodoro è originario delle zone tropicali e subtropicali dell'America Latina. La pianta, che raggiunge un'altezza che varia dai 50 centimetri a 2 metri, presenta della peluria sia sul fusto che sulle foglie e può essere a portamento eretto o sarmentoso (in relazione alla tipo di coltura scelto). Il fiore solitamente cresce nella parte opposta alla foglia e assume una forma a calice di color giallo. La bacca del pomodoro - di forma, dimensione e colore variabili in relazione alla varietà - presenta una buccia liscia e una polpa carnosa con una suddivisione interna in logge, contenenti i semi di forma circolare appiattiti di color bianco giallo. Le varie tipologie di pomodoro vengono suddivise sia in base alla forma della bacca, sia in base all'utilizzo finale della stessa. Tutte sono fonte di licopene, antiossidante naturale ricco di proprietà benefiche.

Tipi di pomodoro

tondo

a peretta

ovale

costoluto (il cuore di bue)

a grappolo (il pomodoro ciliegino)

Coltivazione dei pomodori: la preparazione del terreno

Semina e trapianto

La crescita

Raccolta

Malattie e parassiti