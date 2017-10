Rinnovabili, è record in Italia. “Coperto l’87% della domanda di elettricità”

Erano le tre del pomeriggio di domenica 21 maggio scorso quando le energie rinnovabili hanno coperto l'87 per cento della domanda nazionale, contro il 35 per cento della media in una giornata feriale. È stato un record assoluto. L'ha riferito Luigi Ferraris, amministratore delegato di Terna, durante l'annuale conferenza per la presentazione dei dati finanziari della società.

I consumi di elettricità in Italia

Il record registrato lo scorso maggio