Clima, come sarà la Terra con un aumento di “soli” 1,5 gradi in più

L'Accordo di Parigi prevede di frenare il riscaldamento globale, di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi. Una delle conseguenze peggiori è lo scioglimento dei ghiacci che porterà inevitabilmente anche a un innalzamento del livello dei mari. Anche se le implicazioni non sono visibili concretamente di punto in bianco, nel testo approvato durante la Cop 21 gli stati hanno accettato di "proseguire gli sforzi" per contenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi centigradi, rispetto ai livelli pre-industriali.

Come sarà il mondo con 1,5 gradi in più?

Ridurre la CO2 non basta