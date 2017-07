È il Paese del vento in Europa, insieme a Danimarca, Germania e Portogallo. E la conferma che la Scozia stia facendo grossi passi in avanti per quanto riguarda la transizione energetica viene indubbiamente dai numeri relativi alla produzione elettrica degli primi sei mesi del 2017: le turbine eoliche installate hanno prodotto più di 6 milioni di megawattora, poco più di un milione solo lo scorso giugno.

First floating wind farm starting to take shape. It can operate in waters up to 1 km deep. Exciting innovation! https://t.co/fjjfR1dkyH