Robert Capa in Italia, gli scatti del fotogiornalista in mostra a Parma fino a gennaio

Una mostra sorprendente e toccante nell'elegante Palazzo Pigorini di Parma: Robert Capa in Italia 1943-1944, dedicata al grande fotoreporter di guerra, con immagini che raccontano gli anni della Seconda guerra mondiale in Italia. Fino al 15 gennaio 78 scatti in bianco e nero capaci di far rivivere momenti che hanno cambiato la storia del nostro paese.

Chi era Robert Capa

Se le tue fotografie non sono all’altezza, non eri abbastanza vicino (Robert Capa)

Robert Capa in mostra a Parma: i luoghi e le persone che vissero la guerra