Ecco la Sen. Stop al carbone entro il 2025, rinnovabili, efficienza e tanto gas

Il Governo ha varato la Strategia energetica nazionale (Sen) al 2030, presentata dai due ministri Calenda (Sviluppo economico) e Galletti (Ambiente). In sintesi il documento prevede la chiusura di tutte le centrali a carbone entro il 2025, il 28% dei consumi totali coperti da fonti rinnovabili, di questi il 55 per cento dovranno essere consumi elettrici. In termini di efficienza energetica la Sen prevede una riduzione dei consumi del 30 per cento entro il 2030. Tra gli obiettivi anche il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento, la riduzione dei gap di prezzo dell’energia e la promozione della mobilità pubblica e dei carburanti sostenibili. Un percorso che entro il 2050 prevede, in linea con la strategia europea, la riduzione di almeno l’80% delle emissioni rispetto al 1990, per combattere i cambiamenti climatici.

Stop al carbone

I target della Sen

I costi della transizione energetica

Le reazioni degli ambientalisti