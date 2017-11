La fine del carbone e le conseguenze negative sul clima e sulla salute

“L'abbondanza di carbone, lungi dall'essere un motivo di conforto, dovrebbe essere il nostro problema più grande”. Lo ha detto James Hansen, uno dei più importanti climatologi statunitensi. Sì, perché solo una parte del carbone presente nel mondo è estraibile a costi convenienti. L'Agenzia internazionale per l'energia parla addirittura di solo il 5 per cento. Tenendo conto di questo dato, il picco del carbone realmente sfruttabile sarebbe stato raggiunto già nel 2011 secondo il Wwf. Insomma, abbiamo superato il punto in cui la produzione non è più in grado di tenere il passo della domanda. Ogni anno che passa estraiamo sempre di più carbone con un impatto progressivamente maggiore sull'ambiente.

Il carbone nel mondo

Totale delle emissioni di CO2 emesse ogni anno dalla combustione del carbone 14,8 miliardi di tonnellate, il 46% del totale globale (fonte: Wwf) Vittime causate dagli incidenti legati all'estrazione del carbone negli Stati Uniti 77 ogni settimana (fonte: Health and Environment Alliance) Vittime causate dalle malattie legate all'utilizzo del carbone come combustibile, in Europa e negli Stati Uniti 450.654 ogni anno (fonte: Health and Environment Alliance) Vittime causate dalle malattie legate all'utilizzo del carbone come combustibile in Cina 300.000 (fonte: Health and Environment Alliance)

Le emissioni di CO2 causate dal carbone

La domanda di carbone è in calo

Il costo del carbone