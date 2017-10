7 orti botanici per rigenerarsi (e conoscere il mondo vegetale)

La primavera è tornata e tutto ci sembra più bello. La natura ci regala mille colori, dal verde dell'erba e degli alberi, al giallo, arancio, rosa, rosso, azzurro dei fiori. E in questo periodo i luoghi per farci stupire da tanta bellezza e per rigenerare il fisico e lo spirito sono soprattutto parchi e giardini, ma non solo. Avete mai visitato gli orti botanici? In Lombardia, ad esempio, ne esistono ben sette, tutti diversi l'uno dall'altro, ma tutti custodi di peculiarità storiche, artistiche e paesaggistiche. Scopriamoli.

Orto botanico di Brera

Orto botanico di Città Studi

Giardino botanico alpino di Bormio

Parco botanico di Villa Carlotta

Orto botanico di Bergamo

Orto botanico di Toscolano Maderno

Orto botanico di Pavia