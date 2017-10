Solar Sound System, quando si balla per salvare il pianeta

La transizione all’energia pulita passa prima di tutto da quella solare, in grado di alimentare automobili, abitazioni, industrie, eventi culturali e di intrattenimento. Lo sa bene l’organizzazione Solar Sound System (3S), che da quasi vent’anni al motto “ballare per salvare il pianeta” anima party, festival musicali ed eventi di beneficenza in varie città del mondo con i suoi sistemi audio ecologici a modello partecipativo.

L’energia è una festa