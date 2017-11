Spinebike, la rivoluzione italiana del bike sharing privato

Una novità tutta italiana che potrebbe ridisegnare il bike sharing così come lo abbiamo conosciuto. Spinebike è la prima community dedicata a un sistema privato di condivisione di biciclette. Per utilizzare questo servizio bisogna acquistare una delle e-bike proposte sul portale, da utilizzare in combinazione con l'app da installare su smartphone e tablet.

Spinebike, come funziona il bike sharing privato