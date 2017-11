Amate Amatrice, 150 bambini mangeranno nella mensa firmata Stefano Boeri

L'apertura della prima parte del progetto Amate Amatrice il 23 dicembre 2016 è un regalo di Natale per i bambini del comune colpito dal terremoto: una mensa polifunzionale che potrà diventare anche spazio cinema o per eventi, firmata dallo studio Stefano Boeri Architetti – Stefano Boeri, Corrado Longa, Marco Giorgio, Julia Gocalek, Daniele Barillari – e dagli ingegneri Mirko Degano e Loris Borean per la progettazione strutturale. L'edificio temporaneo è stato costruito in legno, materiale sostenibile, flessibile, economico e soprattutto antisismico, da sei aziende friulane.

L'apertura ufficiale della mensa

Il progetto Amate Amatrice

La scelta del legno

Architettura temporanea e duratura