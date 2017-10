Test Drive della Verità: come provare l’ibrido e non poterne più fare a meno

Siete interessati all'auto ibrida, ma non l'avete mai guidata? Volete capire meglio come funziona oppure siete ancora un po' scettici a riguardo? Per dipanare ogni dubbio, Toyota ha lanciato l'iniziativa dei Test Drive della Verità. Di cosa si tratta? Della possibilità di provare la guida su strada della nuova Auris e di tutta la gamma Hybrid e di rendersi conto in tempo reale, grazie a un dispositivo collegato tramite un’interfaccia OBD, della percentuale di motore elettrico utilizzata durante il proprio percorso di prova.