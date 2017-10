Toyota è il brand di auto più cercato su Google per nazione

A Google chiediamo qualsiasi cosa, così analizzando i dati del motore di ricerca si può scoprire molto riguardo ai nostri dubbi, le nostre curiosità, i nostri desideri. Dalle parole più ricercate alle domande più frequenti, dai personaggi più googlati alle ricette più digitate, si possono ricavare informazioni su gusti, abitudini e bisogni delle persone in ogni settore. Ecco allora che, a proposito di auto, qualcuno si è chiesto anche quale fosse il brand più cercato del 2016. Quickco, distributore britannico di ricambi auto in franchising, ha infatti condotto uno studio per rispondere proprio a questa domanda e ha scoperto che il marchio più cercato su Google, per nazione, durante l'anno appena trascorso è stato Toyota.

