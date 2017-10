Toyota Prius è l’auto ibrida più efficiente

“Non solo risparmia più carburante della generazione precedente, ma supera di un gallone qualsiasi auto che abbiamo mai testato”: così esordisce l'articolo di Consumer Reports che racconta i risultati di un test effettuato sulla nuova Toyota Prius. Il consumo della vettura ibrida è di oltre 30 km/l con una prestazione di utilizzo motore elettrico in città per oltre il 60 per cento (fonte Toyota), meglio ancora di quanto registrato con il modello precedente. E meglio del record detenuto finora della Honda Insight.