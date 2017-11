L’Olanda ha un ponte ciclabile che passa sul tetto verde di una scuola

Paghi uno e prendi due: un ponte ciclabile e pedonale che prosegue stendendosi su un tetto verde di una scuola che segue il metodo Montessori. È il progetto che raddoppia l'utilità del percorso per ciclisti realizzato a Utrecht, una delle principali città dei Paesi Bassi. Così le famiglie potranno portare i figli direttamente a scuola in bicicletta, attraversando aree verdi in tutta tranquillità.

Le caratteristiche della pista ciclabile di Utrecht sul ponte

Ponte ciclabile di Utrecht: il video in 3d