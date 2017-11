Le mete della letteratura, i viaggi ispirati dai romanzi

Spesso di un buon libro si ricorda l'ambientazione, perché descrive luoghi che conosciamo oppure perché fa nascere in noi il desiderio di visitarli. I grandi della letteratura in questo erano forse ancor più bravi degli scrittori moderni. Un tempo infatti, visitare paesi stranieri non era così semplice e in pochi potevano permetterselo. Tra questi gli scrittori, che nei loro tour raggiungevano alcune delle località più rinomate ed esotiche del tempo, che poi amavano descrivere minuziosamente nelle loro opere letterarie. La lista di paesi, zone e città "romanzate" è infinita, ma l'itinerario scelto qui è certamente memorabile.

Viaggi ispirati ai romanzi, le mete

Due mete da romanzi moderni