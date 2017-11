In viaggio nelle terre di Piero della Francesca

Quattro regioni, sei tappe, un artista, bellezza infinita. È l'itinerario che conduce alla scoperta delle opere di Piero della Francesca attraverso i luoghi di Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, in cui l'artista stesso ha vissuto e che ha immortalato nelle sue tele. Se amate l'arte rinascimentale, se volete vedere con i vostri occhi come questo pittore e intellettuale l'ha interpretata, attraverso l'uso della luce, dei simboli, della prospettiva, e se poi vi immaginate ad andar per pievi isolate, borghi medievali, dolci colline, tra i palazzi e le corti delle grandi famiglie del passato come i Medici, e se ancora, infine, apprezzate la buona cucina e le tradizioni che caratterizzano un territorio... questo è il viaggio che fa per voi!

Piero della Francesca in Emilia Romagna

Le opere nelle Marche

In Toscana da Arezzo a Sansepolcro

I capolavori conservati in Umbria