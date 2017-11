Vincent Moon, ‘Híbridos’. Il sacro e i rituali sono ovunque

Viaggiare zaino in spalla soltanto con un portatile, una telecamera e un microfono per rappresentare il mondo più nascosto in modo sperimentale. È quello che da dieci anni fa il videomaker Vincent Moon, alla ricerca del battito primordiale in ogni angolo del pianeta. La curiosità e un approccio alternativo alla vita spingono inizialmente Moon a lanciare La Blogothéque, un sito dedicato alla musica indipendente che racconta gli artisti in un’ottica lontana dai cliché. I suoi video per la serie Take Away Show, che riprende i musicisti in contesti intimi, sono condivisi gratuitamente su internet e visti da milioni di utenti: i Grizzly Bear in una doccia, i Sigur Rós in un caffè parigino, i Phoenix nella Torre Eiffel, Tom Jones nella sua stanza d’albergo a New York, gli Arcade Fire in un ascensore, i Beirut tra le scale di Brooklyn, i R.E.M. in macchina, i National a tavola, Bon Iver in un appartamento di Montmartre. Ma dopo un po’ sente il bisogno di cambiare, viaggiare, scoprire nuova musica nelle zone più remote della Terra. Vuole creare un cinema nomadico, per unire le nuove tecnologie alla strada, per riuscire a montare i suoi filmati on the road. E in cinque anni di viaggi avvia l’etichetta digitale di film e musica Petites Planètes, in omaggio al regista francese Chris Marker. “Come mostriamo il mondo cambia il modo in cui lo osserviamo”, aveva spiegato lo scorso anno al TED di Rio de Janeiro. “Viviamo in un momento mediatico terribile, dove fanno vedere solo violenza, estremismi, eventi spettacolari, semplificazioni della vita di tutti i giorni. Con i miei film voglio far riemergere la complessità. Per reinventare la vita di oggi, dobbiamo creare nuove forme visive”. In un’epoca satura di immagini, Moon pensa quindi di tornare alle origini della musica. Vuole capire da dove viene, per avvicinarsi con la sua piccola telecamera. Poiché all’inizio tutto era sacro e la musica era guarigione spirituale, il regista cerca con il trans-cinema di entrare in completa sintonia con le tribù indigene, i sufi, i popoli dimenticati. La sua ricerca sul sacro nel mondo dopo l’Indonesia, l’Armenia, l’Etiopia e la Cecenia, lo porta in Brasile. È qui che coglie e registra le nuove spiritualità. Abbiamo incontrato Vincent Moon più volte, l’ultima in occasione del Milano Film Festival 2017 in compagnia della moglie e documentarista Priscilla Telmon. Vincent e Priscilla ci hanno parlato di ‘Híbridos, the Spirits of Brazil’, il loro progetto etnografico sperimentale sul sacro in Brasile, la vera anima del Paese sudamericano che li ha tenuti impegnati per tre anni a registrare oltre sessanta cerimonie spirituali diverse, e a raccontare l’invisibile.

Immagine di copertina: Performance di Vincent Moon e Priscilla Telmon a San Paolo di Brasile, 2016 © Felipe Gabriel