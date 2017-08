30 anni dal vino al metanolo. La dura lezione delle morti per il vino

Crollo dell’export. Settore vinicolo italiano in ginocchio. Persone in ospedale, morte o accecate. È il clima che s’è vissuto esattamente trent’anni fa in Italia, uno scandalo che ha inflitto un colpo ferale al vino italiano. Un colpo non mortale, però. Grazie alla capacità di reazione non dei politici, ma dei produttori. I quali hanno ritrovato, va detto, l'orgoglio e la fierezza nella naturalità. Oggi, rispetto a trent'anni fa, i consumi domestici si sono dimezzati, ma l'export è esploso, due bottiglie su tre hanno una certificazione d'origine ed è nato il settore del vino biologico.

Il vino al metanolo: cosa succede se aggiungi alcool metilico al vino

I primi ricoveri nel marzo del 1986

Dal vino al metanolo al vino di qualità

Oggi, i due terzi delle bottiglie hanno una denominazione d'origine