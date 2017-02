Alto Adige, un ecosistema innovativo per fare impresa

Settemilaquattrocento chilometri quadrati di superficie, poco più di 500.000 abitanti in un territorio per il 60 per cento sopra i 1.000 metri e per il 40 per cento coperto da boschi; una natura verticale che incanta, ma anche sovrasta. Questo è l’Alto Adige, la provincia più settentrionale d’Italia. Una provincia che ha saputo guardare al proprio territorio, di per sé non facile, come a un’opportunità, imparando a sfruttarne le grandi risorse naturali, non solo dal punto di vista turistico, ma anche economico, facendo leva su due concetti chiave: sostenibilità e innovazione. Come? Puntando sulla ricerca e sull’adozione di tecnologie sempre nuove, con una forte impronta sostenibile, e supportando le imprese in una crescita di qualità. Una scelta saggia e lungimirante che si è rivelata vincente. Tanto che fra il 2007 e il 2014, in piena crisi economica, il Pil provinciale ha registrato un +0,7 per cento rispetto al –1,3 per cento della media italiana, raggiungendo il primo posto nella classifica della qualità della vita stilata da Il Sole 24 Ore.

Cos'è Vertical Innovation

Un ecosistema che investe sulle persone