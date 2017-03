Booking.com promuove il turismo sostenibile

“L’unico vero viaggio, l’unico bagno di giovinezza, sarebbe non andare verso nuovi paesaggi, ma avere altri occhi”, scriveva Marcel Proust. Proprio sull’“avere altri occhi” si fonda il turismo sostenibile, contrapposto al turismo di massa, un modo di viaggiare responsabile, nel rispetto dell'uomo e del pianeta. Si stima che attualmente il turismo sia la quarta fonte di inquinamento in Europa, è pertanto necessario praticare un tipo di turismo non distruttivo, con un ridotto impatto ambientale. Per incentivare questa tipologia di turismo Booking.com, la nota piattaforma di viaggio del settore delle prenotazioni online, ha lanciato un nuovo programma chiamato Booking Booster.

Cos’è Booking Booster

Ambiente, cultura e comunità locali

Formazione e promozione